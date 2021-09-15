Жителька Тернопільщини все робить ногами: жінка народилася без рук (відео)

Віра Омельчук із села Залісці, що в Шумській ОТГ Кременецького району, все робить ногами: вишиває хрестиком, доглядає за рослинами, наносить макіяж. Вона народилася без рук, пише Суспільне Тернопіль.

За її словами, вишивати ногами навчилася ще в дитинстві.

“Почала більшість все ногами робити. І так поступово, поступово я навчилась все робити ногами”.

Вона закінчила школу “на відмінно”.

“Я вдома вчилася індивідуально. В мене була і є любляча сім’я, в якій я виросла, я п’ята дитина. У мене є ще три сестри і брат, як мене любили, які мене опікували”.

Матір Віри – Антоніна Фещук

Мама Віри Антоніна Фещук розповіла, що лікарі радили їй відмовитися від дитини.

“Вона вам, кауть, не буде ходити. Вона вам не буде говорити. Що ви будете з нею робити? У Вас ще є діти, може ще будуть діти. Але ми з чоловіком порадилися, він каже: “Ні, що є, те будем забирати”.

Тепер Віра Омельчук теж мама. Доньку Евеліну та сина Арсена виховує самостійно.

Суспільне Тернопіль Жінка виховує двох дітей

Одне із її хобі – догляд за рослинами.

“Вазони я взагалі люблю. Вазонів у мене понад сто. Пересаджую, інколи мама допомагає. А от доглядати, обрізати – то тільки я”.

Також жінка 12 років тому закінчила курси візажу. На макіяж до неї приходять жилельки Залісців. Віра встановила рекорд України в номінації “Мінімальний час нанесення макіяжу ногами”.

Суспільне Тернопіль Віра робить макіяж жительці свого села

“Мені сказали, шо ти будеш встановлювати рекорд. Це був і трохи шок для мене, і радісна подія була. Рекорд – це не просто так встановити.

За словами Віри Омельчук, вона б хотіла переїхати в місто.

“Я би хотіла, принаймні, в Шумську жити. Щоб діти мали якийсь розвиток, якісь секції, ходили на якісь гуртки. Бо в селі тут такого немає.

Жінка вважає, що можливо все, головне не впадати у відчай.

“Все можливо, аби тільки захотіти. Я взагалі оптимістка, сама заряджаю енергією. Люблю життя таке, яке воно є”.