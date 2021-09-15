Жителька Тернопільщини все робить ногами: жінка народилася без рук (відео)
Віра Омельчук із села Залісці, що в Шумській ОТГ Кременецького району, все робить ногами: вишиває хрестиком, доглядає за рослинами, наносить макіяж. Вона народилася без рук, пише Суспільне Тернопіль.
За її словами, вишивати ногами навчилася ще в дитинстві.
“Почала більшість все ногами робити. І так поступово, поступово я навчилась все робити ногами”.
Вона закінчила школу “на відмінно”.
“Я вдома вчилася індивідуально. В мене була і є любляча сім’я, в якій я виросла, я п’ята дитина. У мене є ще три сестри і брат, як мене любили, які мене опікували”.
Мама Віри Антоніна Фещук розповіла, що лікарі радили їй відмовитися від дитини.
“Вона вам, кауть, не буде ходити. Вона вам не буде говорити. Що ви будете з нею робити? У Вас ще є діти, може ще будуть діти. Але ми з чоловіком порадилися, він каже: “Ні, що є, те будем забирати”.
Тепер Віра Омельчук теж мама. Доньку Евеліну та сина Арсена виховує самостійно.
Одне із її хобі – догляд за рослинами.
“Вазони я взагалі люблю. Вазонів у мене понад сто. Пересаджую, інколи мама допомагає. А от доглядати, обрізати – то тільки я”.
Також жінка 12 років тому закінчила курси візажу. На макіяж до неї приходять жилельки Залісців. Віра встановила рекорд України в номінації “Мінімальний час нанесення макіяжу ногами”.
“Мені сказали, шо ти будеш встановлювати рекорд. Це був і трохи шок для мене, і радісна подія була. Рекорд – це не просто так встановити.
За словами Віри Омельчук, вона б хотіла переїхати в місто.
“Я би хотіла, принаймні, в Шумську жити. Щоб діти мали якийсь розвиток, якісь секції, ходили на якісь гуртки. Бо в селі тут такого немає.
Жінка вважає, що можливо все, головне не впадати у відчай.
“Все можливо, аби тільки захотіти. Я взагалі оптимістка, сама заряджаю енергією. Люблю життя таке, яке воно є”.