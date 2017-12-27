Нардеп з Тернопільщини Микола Люшняк вимагає зменшити оподаткування українських аграріїв

Народний депутат з Тернопільщини від фракції БПП, член Комітету ВРУ з питань аграрної політики та земельних відносин Микола Люшняк вкотре виступив на захист сільськогосподарських виробників.

Народний обранець спільно з ще двома депутатами ініціював законопроект «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо зменшення ставки податку на додану вартість для сільськогосподарських підприємств» . У поданому документі пропонується зменшити ставку ПДВ на продаж та постачання сільськогосподарської продукції на митній території України з 20 до 7%.

– З 1 січня цього року втратила чинність стаття 209 Податкового кодексу України, яка регламентує умови застосування спеціального режиму оподаткування ПДВ сільськогосподарськими підприємствами. У зв’язку з цим, сільгоспвиробники, які зареєстровані як суб’єкти спеціального режиму оподаткування, тепер змушені сплачувати ПДВ за високими ставками. Крім того, через таке необдумане рішення за останні місяці значно подорожчали основні продукти харчування. Так, загальні темпи росту цін на м’ясо становлять більше 100,8%, – пояснює Микола Люшняк.

За словами народного депутата, прийняття поданого законопроекту сприятиме розвитку національних сільськогосподарських підприємств та забезпечить справедливе оподаткування виробників с/г продукції.

– Пропоноване в законопроекті зменшення ставки ПДВ збільшить обігові кошти, які можна буде спрямувати на розвиток виробничої та інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств. Також це збереже попит на продукцію та допоможе ліквідувати поширені схеми ухилення від сплати податку. Більше того, реалізація цього законопроекту не потребує збільшення видатків з державного бюджету, – наголошує Микола Люшняк.