Бюджет Тернопільського району на 2018 рік прийнято з профіцитом!

15 грудня відбулася сесія Тернопільської районної ради. Засідання провів голова Андрій Галайко. У роботі сесії взяв участь голова Тернопільської РДА Олександр Похилий.

На сесії розглянуто низку важливих питань життєдіяльності району, основні з яких — фінансові. Про них інформувала начальник фінансового управління Тернопільської районної державної адміністрації Ольга Казимирів. Керуючись п. 18 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетним кодексом України, рішенням Великобірківської селищної, Гаї-Шевченківської, Підгороднянської, Острівської, Великогаївської, Івачеводолішнівської сільських рад та висновків постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку, фінансів і бюджету та міжбюджетних відносин, районна рада дала згоду на передачу коштів у вигляді міжбюджетного трансферту для фінансування культури, освіти, медицини у відповідних селах.

Внесено зміни до районного бюджету на 2017 рік та прийнято районний бюджет на 2018 рік. Доходи районного бюджету на наступний рік визначено у сумі 450 мільйонів 552 тисячі 800 гривень. Бюджет ухвалено з профіцитом (перевищення доходів над видатками) у сумі 6 мільйонів 113 тисяч гривень, які спрямовано до бюджету розвитку.

Джерело: Подільське слово