“Одного літа в Україні” з 30 січня



У прокат 30 січня вийде фільм про бійців Міжнародного легіону “Одного літа в Україні”

Стрічка розповідає про війну в Україні очима іноземних добровольців. Головні герої фільму — військові підрозділу Міжнародного легіону Головного управління розвідки МО України (ГУР), які виконують бойові задачі на найгарячіших напрямках фронту.



“Фільм, знятий насамперед для американської аудиторії, проте має універсальний меседж, що знайде відгук у кожному серці. Він допоможе глибше зрозуміти, чому люди з різних країн обирають боротися за свободу в чужій, але такій близькій за духом Україні.Цю стрічку варто подивитися всім українцям. Вона допомагає зрозуміти, як війна змінює людей, зміцнює зв’язки між ними та розкриває їхню стійкість перед труднощами. Крім того, її щирі людські історії здатні зігріти навіть у найпохмуріші дні, нагадуючи, що героїзм і підтримка одне одного завжди мають значення, навіть у найважчі часи“, — розповідає режисер стрічки Володимир Тихий.



Сюжет фільму розповідає про історії кількох добровольців — військовослужбовців Міжнародного Легіону ГУР МOУ, підрозділу Ronin Team. За час служби бійці стають справжніми друзями: разом працюють, навчаються та відпочивають. Втім приходить час випробувань для мужності та вмінь легіонерів. Місяці спекотного літа для них проходять не просто. А високий темп тренувань і служби витримують не всі новобранці. Тим часом з фронту надходять тривожні новини про наступ росіян. Як розвиватиметься їхня доля та які виклики стоять перед іноземцями в Україні — дивіться у кіно вже з 30 січня.

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