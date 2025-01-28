Страшна війна забирає найкращих. Загинув Олександр Галацан з Тернопільщини

Сумна звістка прийшла до Гусятинськоі громади, повідомляє селищна рада.

Своє імʼя в новітню історію боротьби з російським окупантом назавжди викарбував Галацан Олександр Вікторович, житель села Босири, 05.10.1988 року народження.

Воїн загинув 25 січня 2025 року поблизу населеного пункту Вікторовка Курської області внаслідок артилерійського обстрілу під час виконання бойового завдання.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Героя.

Страшна війна забирає найкращих…. Олександру назавжди буде 37 …..

Згадайте у поминальній молитві нашого земляка!

Вічна та світла пам‘ять Герою!