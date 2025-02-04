У Тернополі показали документальний фільм “Одного літа в Україні” (Summertime in Ukraine) режисера Володимира Тихого від кінооб’єднання Вавилон’13. Прем’єра відбулась в одному з кінотеатрів міста.

За словами режисера, це кіно про військові будні американських добровольців в Україні, а саме бійців Міжнародного легіону Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Володимир Тихий розповів, що ідея фільму зародилася рік тому, а зйомки тривали влітку впродовж трьох місяців:

“Майже рік тому стало зрозуміло, що Україна втрачає свою присутність в інформаційному просторі Америки та західної Європи. Ми почали шукати якісь варіанти, щоб це виправити. Вийшло таке кіно про чоловічу дружбу, про якесь щемке відчуття, ностальгічне, навіть, місцями, про це літо, яке вони переживають. Вони знайомляться, тренуються і потім вже йдуть на передову”.

Режисер фільму “Одного літа в Україні” Володимир Тихий. Суспільне Тернопіль

На презентацію до Тернополя приїхали герої фільму, американські добровольці Сассі, Волдо і Мюррей.

“Коли у 2022 році ми побачили, що відбувається в Україні, то вибір був очевидним — приїхати сюди. Більшість з нас — професійні військові і це, фактично, наша робота. Але важливо, що є причина, і Україна — це є для нас ця причина бути тут”, — сказав легіонер і герой фільму — Мюррей.

Військові розповіли, що вже спробували українські страви. Під час прес-конференції вони також розповіли про улюблені українські слова.

“Мені подобається борщ. Українці дуже гостинні і ми вдячні за цю гостинність. А улюблені українські слова — не буду їх озвучувати, думаю, у фільмі ви їх почуєте”, — зазначив легіонер і герой фільму — Сассі.

Герої і творці фільму “Одного літа в Україні”. Суспільне Тернопіль

Легіонер і герой фільму Волдо розповів, це перший досвід зйомок у фільмі:

“Коли я побачив фільм, було трохи незручно, бо в першу чергу я військовий, не кінозірка і не політик, щоб ходити і світити своїм обличчям усюди. Проте, це був класний досвід. Вірю, що цей фільм проллє світло для закордонних глядачів на боротьбу українців”.

Показ фільму “Одного літа в Україні” у Тернополі. Суспільне Тернопіль

На показ фільму прийшов спецпризначенець Ярослав.

“Я побачив трейлер і тому прийшов сюди подивитись власними очима, як бачать це фахівці з іншої держави”, — розповів Ярослав.

Серед глядачів була тернополянка Тетяна Клименко.

“Мене запросили друзі. Це і можливість побачитися з друзями, і підтримати українське кіно, культуру і підтримати українських військових. Дуже хотілося б, щоб більше людей приходило на такі прем’єри”, — зазначила Тетяна.

Фільм “Одного літа в Україні” вийшов у прокат на понад 100 локаціях в Україні. Його хочуть його показати також за кордоном, розповів Володимир Тихий. За його словами, кошти від кінопрокату планують спрямувати на закупівлю дронів.

Суспільне