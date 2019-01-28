Міноборони і Пенсійний фонд “загубили” стаж АТОвців перших хвиль мобілізації з Тернопільщини

Мобілізовані в 2014 та 2015 роках бійці АТО з Тернопільщини нарікають, що їхня служба не зарахована до страхового стажу. Вони звернулись із запитанням до Пенсійного фонду, а там чоловіків перенаправили до військових частин, у яких вони служили, йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Викладач педагогічного університету Володимир Брославський майже рік відслужив командиром відділення 56-ї Маріупольської бригади. Він вирішив перевірити, яка на нього чекає пенсія, і здивувався: “Мене мобілізували в травні, от у травні в мене ще зарахований пенсійний. 15-й рік у мене зараховано тільки п’ять місяців”, – каже він. У Пенсійному фонді виявилися взагалі не в курсі, що він у цей час був в АТО, бо немає жодних підтверджень його перебування там – для цього потрібна довідка. “Страховий стаж обчислюється на підставі довідки про проходження військової служби та про сплачені суми страхових внесків”, – пояснив керівник фонду в Тернопільській області Ігор Москалик.



АТОвці з Тернопільщини з’ясували, що їхня служба не зарахована до страхового стажу. Вони звернулись із запитанням до пенсійного фонду. А там перенаправили чоловіків по пакет довідок до військових частин, у яких вони служили. Тепер АТОвці намагаються добитися справедливості в Міністерстві оборони.

Володимир прямує до місцевого військкомату та просить зустрічі з військовим комісаром. “Ми хочемо взяти довідки, що ми служили в Збройних силах України, і надати ці довідки в Пенсійний фонд для того, щоб нам стаж нарахували”, – пояснив він. Однак отримав відповідь, що не все так просто – інформацію треба шукати в архівах його військової частини. “Моя бригада розташована зараз у Маріуполі, мені з Тернополя потрібно купувати квитки, їхати в Маріуполь, братии, відповідно, там довідки, приїжджати назад”, – коментує Брославський.

Він та його побратими не розуміють, чому мають витрачати власний час, якщо Міністерство оборони мало передати всі їхні дані у Пенсійний фонд. Тому просто у військоматі пишуть звернення особисто до міністра із проханням вирішити усі неузгодженості із Пенсійним фондом під час першої хвилі мобілізації. ТСН ще декілька днів тому звернулася у прес-службу Міноборони з проханням прокоментувавти цю ситуацію, але відповіді досі не отримала.

Кореспондент ТСН Світлана Павук