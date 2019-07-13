На “жовту пресу” відповів кандидат, якого звинувачують у статті

Ковалик спокійно роз’яснив, що це честь для нього називатися ініціатором руху проти регіоналів, але до цієї ситуації він не причетний. Як не причетний до вищезгаданих народного депутата і екс-голови обладміністрації. Але головним завданням українців сьогодні вважає саме недопущення в нову Раду колишніх регіоналів, під якими партіями вони б туди не йшли.

А ще Іван Ковалик порадив учасникам цих виборчих гонок не займатися чорним піаром, а правдою добиватися змін в Україні.