На “жовту пресу” відповів кандидат, якого звинувачують у статті
“Кажуть, що Ковалик одним додає, а в інших забирає. Запізно стартував та застрімко злітає” – так підписав своє відеозвернення кандидат в нардепи по Тернополю Іван Ковалик.
Справа в тому, що днями на тернопільському інтернет-порталі з’явилася стаття з признаками замовності проти самовисуванця в депутати Верховної Ради Івана Ковалика. Йому закинули причетність до діючого нардепа-народнофронтівця і останнього голови ТОДА. Мовляв, Ковалик є технічним кандидатом від цих осіб. Також Івана звинуватили в організації кампанії проти екс-регіонала, а сьогодні кандидата у Верховну Раду від “Батьківщини” Михайла Цимбалюка.
Ковалик спокійно роз’яснив, що це честь для нього називатися ініціатором руху проти регіоналів, але до цієї ситуації він не причетний. Як не причетний до вищезгаданих народного депутата і екс-голови обладміністрації. Але головним завданням українців сьогодні вважає саме недопущення в нову Раду колишніх регіоналів, під якими партіями вони б туди не йшли.
А ще Іван Ковалик порадив учасникам цих виборчих гонок не займатися чорним піаром, а правдою добиватися змін в Україні.