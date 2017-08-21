У Тернополі буде індустріальний парк

Перший індустріальний парк скоро зможе з’явиться у Тернополі. «За» відповідне рішення проголосували депутати Тернопільської міської ради на черговій сесії і передбачили виділення під цей проект землі промислового призначення.

Згідно з проектом, на цій території планується створити майданчик з необхідними інженерними комунікаціями, які необхідні для початку підприємницької діяльності у сферах впровадження інноваційних проектів та переробки c/г продукції.

«Ми будемо пропонувати інвесторам створювати на території Тернополя індустріальний парк. Зі своєї сторони беремо зобов’язання підвести необхідні інженерні комунікації, – каже міський голова. – Переконаний, що створення такого парку дасть поштовх для створення нових виробничих потужностей у місті і ми зацікавлені, щоб у Тернополі розвивалося високотехнологічне виробництво».

Нагадаємо, що у 2017 році Тернопіль здобув найвищий рівень у рейтингу інвестиційної привабливості invA (-), що відповідає значенню «висока привабливість».