«У мене немає нічого дорожчого за 50 тисяч гривень»: де і як живе голова Тернопільської ОДА Степан Барна

15 квітня журналісти-кештестери телеканалу “112” побували в гостях у 37-річного голови Тернопільської ОДА Степана Барни. Відвертий очільник Тернопілля показав навіть те, чого не хотів…

Довідково: Степан Барна голова Тернопільської ОДА з квітня 2015-го. Одружений. Виховує доньку Софію. Згідно з декларацією, у 2015-му Степан Степанович отримав дохід 111 тис. 429 грн., з них 106 983 грн. – це зарплатня. Ще 4 279 грн. — дивіденди від банківських вкладів. У 2015-му задекларував найменше доходів серед всіх українських губернаторів. У 2014 заробляв менше 4 тис. грн. на місяць, а в 2015 році його доходи виросли до 12 тис. грн.

Дружина Тетяна Петрівна минулого року отримала зарплату в розмірі 36 тис. 970 грн. Працює Тетяна Барна в управлінні в справах молоді та спорту Тернопільської міської ради. Відповідно до декларації, дружині губернатора належить квартира, площею 91, 9 кв. м. У власності Степана Барни є земельна ділянка на 11 тис. 700 м. кв. (отримав від розпаювання Ягільницького кінного заводу) і два авто: Daewoo Lanos 2004 року випуску, вартістю 71 тис. грн. на момент купівлі та Skoda SuperB 2007 року випуску, придбана того ж року за 207 тис. грн. Живе Степан Барна в багатоповерхівці.

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