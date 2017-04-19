І ще одна жителька Тернопільщини стала жертвою злочину

До правоохоронців Бережанського відділу поліції надійшло повідомлення від місцевої мешканки. Жінка розповіла, що з електронного гаманця зникло 1800 гривень.

Поліцейські встановили, що на мобільний телефон жінки надійшло смс. Зміст листа – ваша банківська картка заблокована, для її активації необхідно зателефонувати за нижче вказаним номером.

Заявниця подзвонила за номером телефону, слухавку підняв невідомий, який представився працівником банку. Чоловік увійшов у довіру та дізнався всю необхідну інформацію аби зняти готівку. Жінка зрозуміла, що стала жертвою аферистів, коли з рахунку зникло 1800 гривень. За допомогою одразу звернулась до поліцейських.

Відкрито кримінальне провадження за фактом шахрайства.

Правоохоронці нагадують мешканцям Тернопілля, не вірити особам, які вам телефонують. Ніколи, ні за яких обставин, не повідомляйте особисту інформацію невідомим. Пам’ятайте, працівники банківських установ не будуть телефонувати та дізнаватися ваші персональні дані.