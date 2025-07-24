16:05 | 24.07.2025
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Двоє захисників з Тернопільщини повернулися з російського полону

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У межах дев’ятого етапу обміну, узгодженого в Стамбулі, додому повернулися двоє військовополонених з Тернопільщини. Про це повідомила Тернопільська обласна військова адміністрація.

Цього разу звільнено важкохворих та тяжкопоранених українських захисників. Загалом, у рамках останніх домовленостей, вдалося повернути понад тисячу українців, які перебували в полоні. Багато хто з них провів у російській неволі понад три роки.

“Дякую Президенту та його команді, які щоденно працюють над поверненням наших людей. Всі воїни, що повертаються, отримають необхідну медичну допомогу та підтримку”, — йдеться в повідомленні ОВА.

Кожен такий обмін — це довгоочікувана звістка для рідних, ще один крок до перемоги, і доказ того, що держава не забуває своїх захисників.

Повернути всіх наших — це пріоритет. І ми продовжимо боротися за кожного.

🇺🇦 Слава Україні! Героям слава!

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