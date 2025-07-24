На Тернопільщині Chevrolet протаранив вантажівку MAN

Дорожньо-транспортна пригода сталася пізно ввечері 23 липня на трасі Шумськ–Кременець, поблизу села Соснівка. За попередньою інформацією, близько 23:14 водій автомобіля Chevrolet Aveo виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з вантажівкою MAN.

Унаслідок зіткнення 55-річного кермувальника легковика госпіталізувала бригада екстреної медичної допомоги. Медики доставили постраждалого до лікарні.

На місці події працювали слідчі Кременецького райвідділу поліції. У водіїв відібрали зразки крові для перевірки на наявність алкоголю. Триває слідство для встановлення всіх обставин аварії.

Поліція вкотре закликає водіїв бути уважними за кермом, дотримуватися правил дорожнього руху та не наражати на небезпеку себе й інших учасників дорожнього руху.