20:40 | 22.10.2024
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Тернопільський ТЦК та СП прокоментував затримання одного з керівників центру

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Для уникнення розповсюдження викривленої та недостовірної інформації Група комунікацій Тернопільського ОТЦК та СП  повідомляє , що 21 жовтня  у центрі м. Тернополя, по вул. Руська за участю працівників територіального управління Державного бюро розслідуваннь та спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону проводилися слідчі дії стосовно керівника одного із територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. В ході їх проведення у посадової особи було вилучено речові докази, які мають значення у розслідуванні справи.

Проводиться досудове розслідування.

ℹ️Примітка: відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

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