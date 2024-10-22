Тернопільський ТЦК та СП прокоментував затримання одного з керівників центру

Для уникнення розповсюдження викривленої та недостовірної інформації Група комунікацій Тернопільського ОТЦК та СП повідомляє , що 21 жовтня у центрі м. Тернополя, по вул. Руська за участю працівників територіального управління Державного бюро розслідуваннь та спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону проводилися слідчі дії стосовно керівника одного із територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. В ході їх проведення у посадової особи було вилучено речові докази, які мають значення у розслідуванні справи.

Проводиться досудове розслідування.

Примітка: відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.