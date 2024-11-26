21:48 | 26.11.2024
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Війна 

На Тернопільщині вже заживлена вся критична інфраструктура

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Цієї ночі ворог здійснив масований обстріл енергетичної інфраструктури міста Тернополя та області.

Наразі оперативним персоналом компанії АТ«ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО» здійснюється оцінка пошкоджень та проводиться робота щодо заживлення споживачів. 

✅Наразі вся критична інфраструктура заживлена.

Тернопільобленерго звертається до всіх споживачів Тернопільщини з розумінням поставитись до ситуації. На даний час задіяні всі ремонтні бригади компанії для поступового відновлення електропостачання побутовим та юридичним клієнтам, виходячи із наявних потужностей у АТ«ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО». 

Ситуація з заживленням динамічно змінюється, енергетики працюють для відновлення світла у ваших домівках.

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