На Тернопільщині вже заживлена вся критична інфраструктура

Цієї ночі ворог здійснив масований обстріл енергетичної інфраструктури міста Тернополя та області.

Наразі оперативним персоналом компанії АТ«ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО» здійснюється оцінка пошкоджень та проводиться робота щодо заживлення споживачів.

✅Наразі вся критична інфраструктура заживлена.

Тернопільобленерго звертається до всіх споживачів Тернопільщини з розумінням поставитись до ситуації. На даний час задіяні всі ремонтні бригади компанії для поступового відновлення електропостачання побутовим та юридичним клієнтам, виходячи із наявних потужностей у АТ«ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО».

Ситуація з заживленням динамічно змінюється, енергетики працюють для відновлення світла у ваших домівках.