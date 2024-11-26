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У Тернополі водій на смерть збив жінку на пішохідному

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У Тернополі на пішохідному переході водій автомобіля збив жінку. Про дорожньо-транспортну пригоду з потерпілими інформація на спецлінію поліції надійшла 26 листопада близько 8:10. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група відділу розслідування злочинів у сфері транспорту ГУНП в Тернопільській області.

За попередньою інформацією, аварія трапилася на вулиці Степана Будного, а саме біля автозаправної станції. Потерпіла знаходилася на пішохідному переході, коли потрапила під колеса автомобіля Opel Vectra. Травми 51-річної жінки виявилися несумісними із життям. 

Водія обстежують на стан алкогольного сп’яніння. Причини ДТП встановлюють працівники поліції. Вирішується питання про внесення даного факту до ЄРДР згідно з частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Триває слідство

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