У Тернопільському районі незаконно добуто надр на 113 тис. грн.

У ході проведення рейду для попередження та виявлення незаконного користування надрами інспектори Державної екологічної інспекції у Тернопільській області спільно з працівниками Управління СБ України в Тернопільській області 18.06.20р. виявили черговий факт незаконного видобування каменю пісковику.

Порушення виявлено у кар’єрі с.Застінка Великогаївської ОТГ. На місці порушення затримано чотирьох громадян, особи яких встановлено за допомогою працівників поліції, викликаних на місце події.

Загальна сума розрахованих збитків, завданих незаконною розробкою корисних копалин, склала 113,4 тис.грн.

Вбачаючи у даному порушенні ознаки злочину, відповідальність за який передбачено ч.2 ст.240 Кримінального Кодексу України, матеріали направлено до Тернопільського районного ВП ГУНП в Тернопільській області для вжиття заходів реагування.

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