У Тернополі знову змінили рух тролейбусів

У Тернополі знову відбулися зміни в роботі громадського транспорту. Як повідомляє міська рада, через аварійну ситуацію на вулиці Руській — провал ґрунту на підйомі від дамби Тернопільського ставу — тимчасово змінено рух тролейбусів.

Маршрути №2, №5 та №6 від дамби тепер проходитимуть вулицями Торговицею, Острозького, Пирогово, Гоголя, а далі — по своїх звичних напрямках.

Такі зміни діятимуть на час ремонтних робіт. У міській раді просять вибачення за тимчасові незручності та закликають пасажирів врахувати зміни під час планування поїздок.