У Хмельницькому громадський транспорт працює зі збоями через обстріл

Сьогодні у Хмельницькому громадський транспорт курсує з відхиленнями від графіків та в меншій кількості. Про це повідомила міська рада.

Причина змін — ранковий обстріл міста, внаслідок якого пошкоджено інфраструктуру. Комунальні служби ліквідовують наслідки атаки, проте тимчасові труднощі з рухом транспорту залишаються.

У міській раді закликали мешканців поставитися з розумінням до ситуації та планувати поїздки з урахуванням можливих затримок.