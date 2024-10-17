Морква: найкращі сорти в Україні та особливості вибору посівного матеріалу

Морква – один із найпопулярніших овочів не лише в Україні, а й на всіх континентах. Вона займає почесне місце в багатьох кухнях світу. Цей овоч входить до складу традиційного «борщового набору» і є незамінною складовою салатів, супів та гарнірів. Її високо цінують за смак і корисні властивості. Завдяки багатому вмісту вітамінів (особливо вітаміну А, який покращує зір) і мікроелементів морква перевершує не тільки всі інші овочі, але й багато молочних і м’ясних продуктів за своїм харчовим значенням.

Включаючи моркву у свій раціон, ви забезпечите організму необхідні речовини, які підтримують загальний стан здоров’я. Купити насіння овочів можна в інтернет-магазині «Веснодар». Всі сорти вирощені з дотриманням стандартів якості, що дозволяє вам отримати високий урожай і насолодитися смачними й корисними стравами з цього овочу.

Різновиди сортів моркви

Основні сорти моркви, які вирощуються для споживання:

Нантський (Нантес) – найвідоміший і дуже розповсюджений сорт. Коренеплоди мають циліндричну форму, можуть досягати 30 см у довжину і близько 4 см у діаметрі. М’якуш соковитий, солодкий та ніжний, серцевина невелика. Шантане – цей сорт також має велику популярність, як і Нантський. Коренеплоди конічної форми, короткі (до 15 см), але досить товсті (до 6 см у діаметрі). Вони мають тупий кінець і великий центр, вживаються переважно у свіжому вигляді, але не відрізняються тривалим терміном зберігання. Берлікум (Берлікумер) – цей тип моркви має підвищений вміст каротину. Коренеплоди циліндричної, трохи конічної форми, виростають до 25 см завдовжки та до 5 см завширшки. Вони відрізняються високим вмістом цукру та чудовою лежкістю. Флакке – сорт моркви, що переважно дозріває пізно. Коренеплоди мають конусоподібну або веретеноподібну форму, досягаючи 25 см у довжину й характеризуючись великою серцевиною. Рекомендується для тривалого зберігання. Паризький – найунікальніша група сортів. Плоди мають незвичайну округлу форму й рідко перевищують 10 см у довжину. Вони містять багато каротину, в основному вживаються свіжими, але їх важко зберігати.

Ці різні сорти моркви мають свої особливості, які роблять їх унікальними. Вибір відповідного сорту може залежати від умов вирощування, бажаного смаку та призначення. Кожен із них має свої переваги, що дозволяє задовольнити різні потреби споживачів – від свіжих салатів до тривалого зберігання.

Як підібрати посівний матеріал?

Щоб зробити правильний вибір, важливо купувати насіння моркви в надійного постачальника. Це гарантує якість та високу схожість майбутнього врожаю. На пакуванні обов’язково повинна бути зазначена дата виготовлення та фасування насіння. Чим свіжіший посівний матеріал, тим краще він сходить, а також стійкіший до несприятливих умов і стресів на початкових етапах росту.

Не менш значущим параметром є однорідність насіння, яка часто позначається як «калібр» або «фракція». Каліброване, або прецизійне, насіння моркви відрізняється високою схожістю, яка може досягати 99%. Завдяки рівномірному розміру насіння забезпечуються одночасні та дружні сходи. Це є важливим фактором для отримання врожаю з високими товарними характеристиками. Крім того, якісний посівний матеріал допомагає оптимізувати використання площі, що в кінцевому результаті знижує витрати на вирощування та покращує рентабельність.

Найкращі сорти моркви

Завдяки роботі селекціонерів створено багато сортів і гібридів моркви, зокрема голландських. Вони відрізняються високою схожістю, якістю насіння та стійкістю до захворювань. Серед популярних гібридів: Канада F1, Лагуна F1, Абако F1, Каскад F1, Престо F1. Ультраранні сорти підходять для вирощування «на пучок» і швидкого виходу на ринок, але не придатні для тривалого зберігання. Пізні сорти, такі як Нарбонне F1 і Скарла, можуть зберігатися до наступного врожаю, не втрачаючи своїх якостей.