Uber компенсує донати: направте 333 грн на кров для фронту і отримайте знижку 333 грн на поїздку
За минулий рік ДонорUA провели 7 термінових донацій, де збирали кров для відправлення на фронт. Аби й надалі оперативно організовувати такі події, коли надходить запит від центру крові, ДонорUA та Uber запустили збір 999 999 грн. Задонативши суму від 333 грн на допоміжну Монобанку, ви можете отримати знижку 333 грн від Uber на будь-які поїздки по Україні.
“Центри крові регулярно отримують від військових запит на донорську кров. Часто вони звертаються до нас, аби швидко зібрати необхідний об’єм. Проводячи відкриті донації, ми не лише закриваємо термінову потребу, а й популяризуємо донорство, аби кров здавали все більше людей. Об’єму крові, який доставляють на фронт за один раз, може вистачити для порятунку 1500 бійців — за умови, що її привезуть вчасно. Дякуємо Uber за підтримку цієї надважливої ініціативи. Долучайтеся — здавайте кров і донатьте будь-яку суму, аби поранені військові поверталися додому живими”, — коментує Ірина Славінська, співзасновниця ДонорUA та Президентка ГО “Всеукраїнська асоціація донорів України”.
Через повномасштабну війну потреба в донорській крові зросла на 60%, а кількість донорів серед цивільних зменшилась. Якщо у вас немає протипоказань до донорства, реєструйтеся на ДонорUA і здавайте кров у своєму місті — великі шанси, що потрапить вона саме до військових. Якщо ж через стан здоров’я чи інші причини ви не можете ділитися кров’ю, підтримайте цей збір. Так ви допоможете іншим оперативно здати кров та швидко поповнити її запаси.
Як отримати знижку від Uber:
-
зробіть донат від 333 грн на Монобанку;
-
натисніть “Отримати винагороду”;
-
скопіюйте промокод та відкрий застосунок Uber;
-
у розділі “Профіль” відкрийте “Гаманець” та додайте промокод;
-
замовляючи поїздку, переконайтеся, що промокод активовано.
Знижка діє до 28 лютого, лише на території України. Ви отримуєте лише один промокод, незалежно від кількості донатів.