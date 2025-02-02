Уряд дозволив бронювати 100% медпрацівників і прокурорів САП

Кабінет Міністрів дозволив бронювати 100% медичних працівників державних та комунальних медичних закладів, а також прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Про це йдеться у постанові Кабміну від 14 січня, яку оприлюднили на Урядовому порталі, та пише Міністерство охорони здоров’я.

Постанова вносить зміни до Порядку бронювання військовозобовʼязаних на період мобілізації та на воєнний час.

Документ доповнили пунктом, який передбачає відстрочку від мобілізації для «медичних працівників закладів охорони здоров’я державної та комунальної форм власності, закладів громадського здоров’я, установ, що провадять діяльність із судово-медичної та судово-психіатричної експертиз, центрів крові, для яких робота у відповідних закладах є основним місцем роботи».

Також бронювання від мобілізації отримають громадяни, «які обіймають посади прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури».

У Міністерстві охорони здоров’я наголошують, що в змінах ідеться лише про медичних працівників. Для решти фахівців, що працюють у медзакладах, обмеження у бронюванні залишаються чинними.

Раніше медичні заклади, що були визнані критично важливими, могли забронювати лише до 50% військовозобов’язаних чоловіків, а збільшення цієї частки можливе було лише за окремим рішенням міністра оборони.

У міністерстві вважають, що прийняте рішення про бронювання 100% медиків усуває необхідність звертатись за окремими дозволами, що зменшує навантаження як на лікарні, так і на Міністерство оборони.

«Таким чином, лікарні більше не витрачають час і зусилля на отримання спеціальних дозволів, а міністерство звільняється від необхідності розглядати численні окремі запити», — повідомили у МОЗ.