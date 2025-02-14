Уряд заборонив направляти на ВЛК людей з інвалідністю

Уряд заборонив відправляти людей з інвалідністю на проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) та змінив порядок подання документів про наявність дитини з інвалідністю.

Про це повідомив представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук.

14 лютого уряд вніс зміни до Порядку оформлення та видачі військово-облікового документа для призовників, військовозобов’язаних та резервістів, а також Порядку реалізації експериментального проєкту з автоматичної верифікації та перевірки відомостей про призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Відтепер дані про наявність інвалідності з’являтимуться у реєстрі “Оберіг” шляхом інформаційного обміну за запитом через електронний кабінет “Резерв+”. Ці відомості відображатимуться у військово-обліковому документі в електронній формі.

Крім того, уряд заборонив направляти на проходження медичного огляду людей з інвалідністю. Також на ВЛК не направлятимуть тих, чиї дані про інвалідність будуть внесені до “Оберегу”.

Військовозобов’язаним, які мають дитину з інвалідністю віком до 18 років, замість оригіналів документів дозволили подавати копію медичного висновку, засвідчену органом соціального захисту, закладом охорони здоров’я, органом Пенсійного фонду України або нотаріально.

Також відтепер можна надати копії й інших документів, що посвідчують інвалідність із підписом особи, яка їх видає (за умови пред’явлення оригіналів).