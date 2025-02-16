Хвилина мовчання на честь Олександра СТЕПАНКЕВИЧА

Життєрадісний і щирий, Олександр завжди випромінював позитив та усмішку. Його знали як справедливу і порядну людину, яка щонеділі збирала друзів на футбольному полі.

Коли почалася повномасштабне вторгнення, 51-річний тернополянин одразу пішов до військкомату. Спочатку служив у теробороні, а потім опинився на запорізькому напрямку, де став головним сержантом стрілецького взводу.

Олександр оберігав рідних від тривог, ніколи не розповідав про небезпеку на передовій. Навіть коли дружина Ольга чула вибухи під час телефонних розмов, заспокоював, що це просто тренування.

3 березня 2023 року він загинув біля села Ольгівське на Запоріжжі, захищаючи Україну. Побратими згадують його як відважного і чесного воїна з позивним “Степ”.

За особисту мужність нагороджений хрестом “Честь і Слава” та удостоєний звання “Почесний громадянин міста Тернополя”.

У глибокій скорботі залишились мати Віра Іванівна, дружина Ольга, донька Любов та сини Андрій і Максим.