В Україні почали відправляти повістки без участі ТЦК: 6000 чоловіків зобов’яжуть прийти до військкоматів

За інформацією “Мілітарного”, загалом Укрпошта отримала близько 6 тисяч повісток щодо виклику військовозобов’язаних до ТЦК. При цьому на кого саме формувати повістки обирали не в місцевих ТЦК, розповіли Ukrainian Military Pages представники Командування Сухопутних військ ЗС України.

Повістки, згенеровані Реєстром військовозобов’язаних і підписані електронними підписами начальників територіальних центрів комплектування ЗСУ, про що свідчить спеціальний QR-код, були роздруковані Укрпоштою і тепер надсилаються за домашніми адресами військовозобов’язаних рекомендованими поштовими відправленнями.

На явку до ТЦК надано 14 днів:

Така повістка вважається врученою у разі:

отримання поштового відправлення особою;

відмови отримати поштове відправлення;

відсутності особи за адресою місця проживання, повідомленою цією особою ТЦК під час уточнення своїх облікових даних;

відсутності особи за адресою задекларованого/зареєстрованого місця проживання, якщо ця особа не повідомила ТЦК іншої адреси місця проживання.

Які покарання передбачено за неявку в ТЦК

У разі неявки за повісткою передбачена адміністративна відповідальність, при цьому порушників до ТЦК примусово доставлятиме поліція на підставі звернень відповідних ТЦК, в порядку визначеному статтями 259, 261 та 262 КУпАП.

У випадку не можливості доставити порушників до ТЦК, їх через суд позбавлятимуть права керування транспортними засобами до виконання або відкликання вимог територіальних центрів комплектування Збройних Сил України.

Зазначимо, що про новий спосіб автоматизованого вручення повісток у Міноборони розповіли у понеділок, 15 вересня. Перевірити чинність повісток, сформованих за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів, та вручених через Укрпошту, можна шляхом зчитування QR-коду за допомогою смартфона із застосунком “Резерв+”.

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