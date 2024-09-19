Коломойський за допомогою тернополянина Михайла Хариша намагається запустити на ринок копію Parimatch

“Часто слідкую за подіями на азартному ринку – багато цікавого там відбувається. Глянув цього разу порядок денний КРАІЛ – кому там збираються роздати нові ліцензії. І помітив дивну штуку. Спочатку подумав, що то компанія Parimatch, яка під санкціями, вирішила повернутися на ринок. Почав копати, що то за “клон”. І вийшов… на історію, де звучить прізвище Коломойського, який нібито сидить у СІЗО. Але схоже, що його команда працює… Працює і гарно маскує свою причетність, оформлюючи все на “фунта”, – пише Береза.

За його словами, директором компанії “Пре Матч” указано Володимира Берегового, засновником – тернопільського бізнесмена Михайла Хариша, сім’я якого має давні підприємницькі відносини із сім’єю Богдана та Ярослава Якимців. Хариш та Якимець спільно володіють тернопільською компанією “Терпласт Груп”. Сам Якимець, як стверджує Береза, прямо пов’язаний із Коломойським, контролює інвестиції останнього в Тернополі.

Згідно з розслідуваннями тернопільського видання “Політерно” і проєкту Bihus.info, Якимець допомагав реалізовувати бізнес-угоди в інтересах Коломойського, а також його партнерів, зокрема будівництво готелю в центрі Тернополя, за яким стояли інвестиції бізнесмена. Блогер наголосив, що автомобіль Якимця-молодшого часто бачать біля офісу Коломойського в Києві, і він часто відрекомендовується як людина Коломойського.

“Виходить, що Хариша використали як маловідому особу, щоб замести справжній слід, який веде до опального бізнесмена. Чи не дуже опального? Залишаючись номінальним власником ТОВ “Пре Матч”, Хариш стає гарним прикриттям для олігарха Ігоря Коломойського та його людей, таких як Богдан Якимець”, – зазначає Береза.

На думку екснардепа, депутати мають якнайшвидше ухвалити законопроєкт №9256 про ліквідацію КРАІЛ, яка зарекомендувала себе як корумпована структура, що видає ліцензії операторам, пов’язаним із Росією, зокрема, VBet, Pin-Up та іншим. А одного із членів КРАІЛ – Яхнія – підозрюють у тому, що він вибудував особисту схему збагачення на азарті, залучивши до неї власні компанії.

“Тому й з’являються такі “пре матчі”, які спокійно отримують ліцензії і заробляють на гравцях кошти для Коломойського та тих, хто сидить на цій схемі. Зв’язок між Харишем, Якимцем, Коломойським та “Пре Матчем” народився тому, що є продажна КРАІЛ, яка легко пускає на азартний ринок кого завгодно – від росіян до аферистів. І поки ми не змінимо систему входу на нього, такі “пре матчі” продовжуватимуть з’являтися та збирати гроші для тих, хто розповсюджує корупцію та вже давно повинен був залишити політичну і бізнес-сцену, як приклад безвідповідального та нахабного підприємництва, яке виснажує державу Україна”, – підсумував Береза.