Аргентинські підприємці приїдуть у Тернопіль?

Меморандум про наміри встановити партнерську співпрацю було підписано між Тернополем та аргентинським містом Апостоліс. За дорученням міського голови Сергія Надала, із мером міста Апостоліс у Аргентині Меморандум підписав Віце-президент Міжнародної торгової палати ICC-UKRAINE Тарас Демкура.

«Нещодавно в Аргентині відзначали 120 років еміграції українців, серед яких були вихідці з Тернопільщини. Під час урочистостей в Аргентині відбулося чимало заходів, зокрема презентація українських традицій та культури, міжнародна книжкова виставка та підписання Меморандуму, – розповідає Тарас Демкура. – У підписаному Меморандумі ідеться про співпрацю з Тернополем у сфері економіки, культури та туризму».

Тарас Демкура також запросив мера міста Апостоліс, родичі якого, до речі, вихідці з Тернопільщини, депутатів та підприємців, представників дипломатичних установ приїхати на День міста Тернополя.