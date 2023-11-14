Вночі росія атакувала Україну дронами та ракетами. На Хмельниччині було чутно вибухи

На Хмельниччині під час повітряної тривоги, яку оголосили 14 листопада о 01:09, було чутно вибухи. В області працювали сили протиповітряної оборони. Про це повідомляє Хмельницька ОВА

Під час повітряної тривоги в області працювали сили ППО. Повідомлень до відповідних служб про постраждалих або пошкодження інфраструктури не надходило.

У ніч на 14 листопада окупанти атакували Україну ударними дронами, балістичною та керованою авіаційною ракетами, повідомляють Повітряні сили ЗСУ

Із району Приморсько-Ахтарськ (Краснодарський край -рф) зафіксовано пуски 9 ударних БпЛА «Shahed-136/131». Балістичну ракету «Іскандер-М» випущено з району Джанкой (Крим), керовану авіаційну Х-35 – з повітряного простору тимчасово окупованої Запорізької області.



В результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із ППО Сил оборони України, знищено 7 ударних БпЛА “Shahed-136/131”