Захисники та захисниці можуть безоплатно відновити зір

🔴На часі! Проєкт “Повернемо зір Захисникам та Захисницям України”, який Мінветеранів України втілює у партнерстві з Міжнародним благодійним фондом “Сприяння розвитку медицини” та Мікрохірургією ока Василя Шевчика.

Якщо у вашому оточенні є захисники та захисниці, які втратили зір під час виконання бойових завдань. А також ті, хто відчув значне погіршення гостроти зору після повернення до цивільного життя, розкажіть їм про можливість безоплатного відновлення зору.

Хто може скористатися:

✔️учасники бойових дій

✔️особи з інвалідністю внаслідок війни

✔️ комісовані з військової служби за станом здоровʼя, але ще не отримали відповідного посвідчення (першочергово комісовані через захворювання та травми очей).

Перелік можливих безоплатних послуг:

✔️повне офтальмологічне обстеження;

✔️оперативне та лазерне лікування захворювань очей;

✔️лікування рубцевих змін обличчя.

Як скористатись:

Записатись на офтальмологічне обстеження за телефоном у м. Київ 093 098 54 55 та в місті Чернігів 066 961 81 36 та зазначити, що Ви хочете скористатись послугами в межах проекту “Повернемо зір Захисникам та Захисницям України”.

Під час відвідування клініки показати адміністратору документ, що підтверджує право участі у Проекті.

Де отримати послуги:

👉м. Чернігів, проспект Перемоги, 119 А

👉 м. Київ, вулиця Велика Кільцева, 5Б





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