16:15 | 5.09.2024
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У центрі Шумська щонеділі буде обмежено рух транспорту

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За рішенням виконкому (яке підтримане Молодіжна рада Шумської громади) на частині вулиці Івана Франка м.Шумськ, біля ЦНАПу, міського парку (від Волинської до Української) буде обмежено рух транспорту у неділю з 15-00 до 24-00 години. Повідомляє міський голова Вадим Боярський.
Така організація руху дасть можливість дітям, молоді використовувати у неділю цю частину дороги, як відпочинкову зону (для їзди на роликах, скейтах тощо).
Представник Молодіжної ради пропонував і суботу, і неділю, але виконком вирішив обмежити рук поки що тільки в неділю.

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