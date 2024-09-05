У центрі Шумська щонеділі буде обмежено рух транспорту

За рішенням виконкому (яке підтримане Молодіжна рада Шумської громади) на частині вулиці Івана Франка м.Шумськ, біля ЦНАПу, міського парку (від Волинської до Української) буде обмежено рух транспорту у неділю з 15-00 до 24-00 години. Повідомляє міський голова Вадим Боярський.

Така організація руху дасть можливість дітям, молоді використовувати у неділю цю частину дороги, як відпочинкову зону (для їзди на роликах, скейтах тощо).

Представник Молодіжної ради пропонував і суботу, і неділю, але виконком вирішив обмежити рук поки що тільки в неділю.

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