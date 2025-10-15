Жахливі злочини під маскою захисників: військові на Тернопільщині катували і грабували цивільних. Подробиці

У Тернопільській області поліція провела масштабну спецоперацію, в результаті якої було затримано групу військовослужбовців, що займалися незаконними діями, такими як катування, викрадення людей, вимагання грошей та розбій. Сімом фігурантам оголошено підозри у вчиненні тяжких злочинів.

Військові здійснювали викрадення та катування

Зловмисники вивозили потерпілих за межі міста, застосовували фізичне насильство, вимагали гроші або цінне майно. Ці злочинні дії вразили своєю жорстокістю, адже нападники не зупинялися навіть перед пораненими воїнами, які перебували на реабілітації.

Викрадення транспортних засобів і майна

Один з найгірших випадків стався, коли військові викрали автомобіль у 27-річного жителя Тернополя. Машину, марку KIA, поліцейські знайшли на території Київської області. Інший випадок включав викрадення людини, погрози зброєю та вимагання викупу в розмірі 50 тисяч гривень.

Жорстокість і насильство: приклади катувань

Одного з військових, що перебував на лікуванні, викрали прямо на вулиці, силоміць посадили в мікроавтобус і відвезли в невідомому напрямку. Потерпілого били і погрожували, вимагали гроші за його звільнення.

Інший випадок стався на території Тернополя, де людина була силоміць посаджена в мікроавтобус, застосували сльозогінний газ, і потім на неї нападники розпочали знущання. Потерпілого утримували в нелюдських умовах протягом трьох діб.

Спецоперація по затриманню злочинців

Правоохоронці здійснили низку санкціонованих обшуків у Тернопільській, Київській та Харківській областях. Спільно з бійцями поліції особливого призначення та підтримкою підрозділів КОРД було затримано шість осіб. Вилучено мобільні телефони, зброю, транспортні засоби та інші речові докази.

Підозри і кримінальні статті

Наразі сімом фігурантам оголошено підозри за низкою тяжких злочинів, зокрема за ч. 2 ст. 127 (катування), ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 4 ст. 187 (розбій) та ч. 2 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України.

Продовження слідства і боротьба з порушниками

Слідчі поліції активно працюють над встановленням інших осіб, причетних до цих злочинів. Триває досудове розслідування, і кожен виявлений факт порушення закону буде мати правову оцінку.

Поліцейські в складі Сил безпеки та оборони продовжують ефективно працювати на фронті і у внутрішній боротьбі з кримінальними елементами, які дискредитують честь і гідність українських захисників. Всі злочинці будуть притягнуті до відповідальності.