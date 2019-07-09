Іван Чайківський став першим кандидатом, проти якого використали так звану «чорну» технологію

Після оприлюднення результатів опитування авторитетної соціологічної компанії «Рейтинг», лідер симпатій виборців на окрузі №165 Іван Чайківський вповні відчув на собі брудні методи політичної боротьби з боку конкурентів.

«Наша підтримка – це наша робота для людей впродовж років. Люди довіряють нам та готові працювати в команді. Саме від таких місцевих активістів ми отримали тривожні сигнали: в Козові, Бережанах та селі Нараїв (Бережанщина) розкидають просто по вулиці листівки від анонімних авторів, в яких поширюють вигадки та відверту брехню про мене, як кандидата в народні депутати», – пояснює І.Чайківський.

За його словами, він спокійно ставиться до таких випадів з боку конкурентів, оскільки опитування показало їхній близький програш. Але з точки зору виборчого законодавства, листівки навіть з вигадками та брехнею також повинні мати усі належні вихідні дані.

«Ця норма закону не виконана, тому наша команда вважає це брудною технологією, де замовники просто бояться чесної політичної боротьби та бояться свого програшу. Я їх розумію. Я не виключаю, що вони позичили гроші та запевняли своїх спонсорів в перемозі. Тепер же їм треба пояснювати, чому вони збрехали спонсорам», – висловлює свої здогади пан Чайківський.

За його словами, юристи готують звернення в правоохоронні органи та вірять, що хто б не ховався за провокацією, його буде встановлено та в разі доведення вини, справедливо покарано.