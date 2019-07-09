Микола Люшняк: Програма децентралізації для Теребовлі показала реальні результати (відео)

Вже традиційно в Теребовлі день міста відзначили 7 липня, тому окрім концертної програми дивували українськими традиціями та обрядами.

Пані Галина щороку на Івана плете вінки для незаміжніх дівчат. Жінка розповідає, для того, аби на купальському вінку можна було гадати, в нього потрібно вплести 12 різних польових трав. Цьогоріч найбільшим попитом користуються вінки з осокою та барвінком.

– Дівчатам найбільше подобаються віночки з осокою, трави сільські та польові і щоб такі лахматі були віночки, – каже майстриня пані Галина.

Відремонтовані дороги, розвиток туризму та нові культурні програми. Народний депутат України Микола Люшняк каже, за період децентралізації в місті реалізували багато ініціатив, які покращили життя мешканців. Окрім соціальних проектів тут багато часу приділяють культурному розвитку міста і сьогоднішнє свято є яскравим прикладом такої роботи.

– Можна багато обіцяти, а можна просто змінювати. Змінювати країну власним прикладом, власною роботою, можна просто багато розмовляти, але якщо разом запрягтися в роботу і показати на власному прикладі те, що ми можемо зробити, то тільки після цього народ може дати правильну оцінку, – каже Микола Люшняк.

Окрім концертної програми для всіх охочих підготували козацькі забави. Це завдання на фізичну підготовку, знання рідної мови та інтелектуальні здібності. У фіналі кращі позмагалися за символічні подарунки. Оцінили побачене і європейські партнери. Особисто кандидату Миколі Люшняку висловили захоплення змінами, які побачили і зауважили що навіть маленькі українські міста рухаються в напрямку Європи.

– Прикладом є те, що наші партнери, які приїжджають з Республіки Польщі, почувають себе тут так, ніби в Німеччині, Франції, Великобританії. І це тому, що ми стаємо частиною Європи, великої Європейської родини, яка на власному прикладі змінюється, – каже Микола Люшняк.

На святі також презентували скриньку рекордів Теребовлі – інформаційні картки, на яких вказали інформацію про встановлення рекордів міста. У міській владі кажуть – це лише один з проектів, який успішно реалізували за останні роки. Тут впевнені, такими маленькими кроками йдуть до великих цілей.

– Аби всі теребовлянці були дружні, справедливі і аби знали, що ми не є чародії. Кожен рік ми робимо дороги, ремонтуємо школи, ставимо тротуари. Я думаю, наша громада буде тільки розвиватися і буде громадою європейського зразка, – каже міський голова Теребовлі Сергій Поперечний.

До слова, у день 922 дня народження у місті встановили ще один рекорд, а саме наймасштабніший танець навколо купальської ватри. У Теребовлі такі заходи на день міста хочуть зробити традиційними, адже вони не лише прославляють місто, а й згуртовують людей.