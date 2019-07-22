“Молодь визначається швидше”, — як у Тернополі обирають новий парламент

Сьогодні о 8:00 в Україні стартували вибори до Верховної Ради України. Кореспондент “Погляду” побувала на виборчій дільниці №611155, яка розташована у класичній гімназії по вул. Вербицького, 3 у Тернополі.

За словами голови дільничної виборчої комісії з виборів народних депутатів України звичайної виборчої дільниці №611155 Романа Валентиновича Середича, його дільниця відкрилася вчасно, станом на 9:41 год. голосування триває без порушень.

— На цій дільниці право голосувати мають 2 253 особи, з них тринадцять сьогодні голосують за місцем перебування, – зазначив Роман Середич. – Бюлетенів ми отримали більше, ніж є виборців — про всяк випадок. У комісії нині працюють 17 осіб, є троє спостерігачів, поліцейські та рятувальники. Першу звірку щодо голосування тут будуть робити о 12:00 год. Виборці отримують сьогодні по два бюлетені різних кольорів – блакитно-сірий для голосування за політичну партію та пісочного відтінку для голосування за кандидата-мажоритарника. Як підкреслили спостерігачі виборчої дільниці №611155 у Тернополі, за їхніми спостереженнями за тим, як довго виборці затримуються у кабінках голосування, молодь із вибором визначається швидше, ніж люди старшого покоління. Нагадаємо, голосування триватиме до 20 год. 21 липня. Мотивуйте рідних та друзів прийти і проголосувати за вподобаного ними кандидата та політичну силу. Якщо помітили порушення, не соромтеся повідомити на лінію “102”, або хоча б спостерігачам. Вдалого вибору, Україно!