Михайло Головко привітав жителів Шумська з Днем громади та подякував за підтримку

Народний депутат України Михайло Головко разом із жителями Шумська відсвяткував День громади.

Він зазначив, у цьому місті панують проукраїнські настрої, а жителі міста є справжніми патріотами на своїй землі. Саме Михайло Головко подарував свято для усіх присутніх. Цього дня кожен міг насолодитися дружньою атмосферою, випробувати різні атракціони та потанцювати під улюблену музику.

– Сьогодні я приїхав не із пустими руками. А привітати Шумськ приїхав на моє запрошення гурт “Тінь сонця”. Щоб підняли бадьорий дух, адже козацька пісня піднімає нам віру в Україну і нашу перемогу. Тому я вітаю їх із Днем громади і бажаю процвітання. А зі своєї сторони ми завжди долучаємось, підтримуємо їх і допомагаємо. Спортивними, дитячими майданчиками. Для того щоб місто Шумськ розвивалося і кожна громада, – каже кандидат у народні депутати від ВО “Свобода” по №164 виборчому округу Михайло Головко.

Незважаючи на дощ, прийшло багато людей, аби разом відсвяткувати День громади. Кожен весело проводив час та знайшов заняття до душі. Також були і ті, які підходили до народного депутата та спілкувались із ним. Михайло Головко зазначає, люди звертаються часто, і він завжди намагається їм допомогти. Про те, що Михайло Головко завжди поряд і відгукується на їх прохання кажуть і жителі Шумська. Вони не оцінюють його за обіцянками, а бачать реальну роботу та результат.

Люди вдячні за таке свято Михайлу Головку і запевняють, розділяють його погляди, тому і надалі будуть підтримувати.