Хто стали депутатами Тернопільської облради. Список

До Тернопільської обласної ради пройшли 6 партій: «Європейська солідарність», «Свобода», «За майбутнє», «Слуга народу», “Батьківщина”, “Довіра”.

Такі підсумкові результати виборів озвучила сьогодні голова обласної ТВК Галина Щегельська – повідомляє Терміново.

Найбільше мандатів в новій обласній раді здобули педставники “ЄС” – 17. У “Свободи” – 13 мандатів, у “ЗМ” – 12, “Слуга народу” та “Батьківщина” отримали по 8, “Довіра” – 6.

Депутатами Тернопільської облради у територіальних виборчих округах стали:

Головко Назарій

Бутковський Богдан

Чашка Василь

Заставна Ольга

Мурин Іван

Мойсик Володимир

Дячун Тарас

Сиротюк Олег

Турецька Наталія

Милий Денис

Семерез Володимир

Гевко Ольга

Яремчук Юрій

Сопель Ігор

Риндюк Микола

Чоботар Валерій

Кривоніс Вікторія

Кобель Василь

Юрик Тарас

Шумада Ірина

Валов Олег

Юрик Юрій

Ништа Юрій

Градовий Василь

Легків Ігор

Висоцький Василь

Войнух Петро

Батіг Віталій

Колінець Василь

Лебонтов Святослав

Гач Володимир

Бячейко Ярослав

Крупа Любомир

Стецишин Алла

Карачка Іван

Твердохліб Віктор

Пінь Михайло

Осінчук Уляна

Ференц Василь

Мороз Роман

Гадз Петро

Гайдук Ігор

За єдиними виборчими списками депутатами стали:

Головко Михайло

Кушок Віктор

Чашка Марія

Любінський Олег

Труш Володимир

Жмінка Ігор

Хаєцька Юлія

Банах Степан

Білик Любомир

Поляк Ольга

Чайківський Іван

Болєщук Володимир

Онишків Наталія

Вермінський Володимир

Деревляний Василь

Бугай Іван

Марків Наталія

Бочан Любов

Люшняк Микола

Шафранський Віталій

Ярмоленко Ольга

Насалик Ольга

Нагадаємо, цьогоріч була зафіксована найнижча активність виборців в історії місцевих виборів. При цьому Тернопільщина продемонструвала найвищу явку в Україні.