13:35 | 6.11.2020
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Новини Тернополя 

Три міста та вісім районів Тернопільщини – червоні. Затвердили нове епідемічне зонування

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Сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Про це повідомляє Міністр Кабінету міністрів України Олег Немчінов.

З 00 годин 00 хвилин 09 листопада (понеділок) почне діяти нове епідемічне зонування.
🔴 до червоної зони буде віднесено:
 міста Бережани, Кременець та Чортків, Гусятинський, Заліщицький, Монастириський, Підволочиський, Підгаєцький, Теребовлянський, Тернопільський та Шумський райони Тернопільської області.
 
🟠 до помаранчевої зони: решта адміністративно-територіальних одиниць області.

Такі епідемічні рівні встановлюються на 14 днів.

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