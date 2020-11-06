Три міста та вісім районів Тернопільщини – червоні. Затвердили нове епідемічне зонування
Сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Про це повідомляє Міністр Кабінету міністрів України Олег Немчінов.
З 00 годин 00 хвилин 09 листопада (понеділок) почне діяти нове епідемічне зонування.
до червоної зони буде віднесено:
міста Бережани, Кременець та Чортків, Гусятинський, Заліщицький, Монастириський, Підволочиський, Підгаєцький, Теребовлянський, Тернопільський та Шумський райони Тернопільської області.
до помаранчевої зони: решта адміністративно-територіальних одиниць області.
Такі епідемічні рівні встановлюються на 14 днів.