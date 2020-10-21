Людмила Чеховська: «Я навчилась прокладати свій шлях власними знаннями і працею!»

Мене доволі рідко запитують, чому я балотуюсь в депутати міської ради Тернополя? Можливо тому, що той, хто мене знає чи спостерігає за моєю громадською діяльністю, уже був готовий до такого рішення, розуміючи, що активізмом та волонтерством не можна без кінця «битись об стіни» цинізму і інтересів діючих чиновників міста на всіх рівнях, не маючи дієвого інструменту впливу на ситуацію.

У дитинстві я уявляла, що коли виросту, стану супергероєм, зможу захистити, порадити чи допомогти людям, тваринам, усім, хто цього потребує. Чужий біль я завжди пропускала через себе, а тому було особливо важко постійно чути, що світ несправедливий, і що маю з цим змиритись. Я навчилась прокладати свій шлях власними знаннями і працею, «ставала на граблі» без впливових батьків чи знайомих, але, незважаючи на всі перешкоди, так і не навчилась заплющувати очі на почуття інших, переступати через моральні принципи і миритись з несправедливістю. З 14 років паралельно з навчанням я працювала репетитором з англійської мови.

Після закінчення навчання впродовж року працювала ріелтором у США. Це було одним з найбільших випробувань у моєму житті, але саме тоді я зрозуміла, наскільки легше жити, коли влада міста створює умови для добробуту і комфорту людей, коли твоя праця гідно оплачується, а твої знання цінують. Та, незважаючи на можливості, які відкривають інші міста і країни, почувалася потрібною на своїй рідній землі, хотіла повернутись до близьких і приносити користь саме тут.

Уже 9 років я працюю у Тернополі, у сфері ІТ, з них останні 4 роки є підприємцем. Приблизно з того ж часу активно займаюсь громадською діяльністю в місті і на рівні країни, вкладаю зусилля, час і кошти у допомогу іншим, організацію акцій та ініціатив, покликаних наблизити нас за розвитком до країн Заходу.

Відтак, на практиці знаю, що навіть у місті кожен малесенький крок вперед вартує титанічних зусиль і десяти кроків назад через те, що влада занадто зайнята черговим дерибаном міської землі, війною з деревами, насильницьким отруєнням тернополян торфом, косметичним окозамилюванням… Але аж ніяк не розв’язанням справжніх проблем у медицині, освіті, бізнесі, житловій сфері і туризмі, до якого за стільки років було цілком реально принаймні наблизитися завдяки впровадженій в Україні децентралізації і майже 3-мільярдному бюджету Тернополя.

Команда «Сила Людей» об’єднує порядних мешканців нашого міста, які системно й активно борються з недобросовісними рішеннями діючої влади і готові брати на себе повну відповідальність за виконання нашої амбітної передвиборчої програми. Ми володіємо знаннями, а не міфічним бажанням їх виконувати.

Ми не залежимо від олігархів. Ми єдині у реальній опозиції до діючої влади і її ганебних методів управління містом. Це легко зрозуміти, побачивши скільки зусиль і бруду спрямовано саме проти нас. Ми – сильні конкуренти! 25 жовтня у тернополян буде реальний шанс вплинути на ситуацію, перемогти, щоб разом вирішувати проблеми нашого міста.

Тож закликаю усіх прийти і проголосувати із холодним розумом і гарячим серцем за кандидатів у депутати міської ради від «Сили Людей» і нашого кандидата у мери міста Івана Сороколіта!

Людмила Чеховська, кандидат у депутати до міської ради від «Сили Людей» по виборчому округу №3 (мікрорайони Канада, Східний, Старий Парк).