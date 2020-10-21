Хочеться нових фотографій в різних образах, а на вулиці вже не переодягнешся без загрози застудитися та й комфорт сумнівний? Ми знаємо фотостудію в Тернополі, де не за всі гроші доступні всі зручності для створення найрізноманітніших сюжетів у світлинах — це “Дзеркало”, що на вул. Володимира Великого, 7А. Вона відкрилася в нашому місті в листопаді 2019 року.

До послуг клієнтів створено просторий гардероб із трьома кабінками для переодягання. Тут є можливість попрасувати одяг, а за підсвіченим косметичним столиком зробити професійний макіяж. Наприклад, треба змити аквагрим чи бодіарт — є душ. Втомилися — перервіться на безкоштовну каву або чай й підключіться до wi-fi, які вам обов’язково запропонують у “Дзеркалі”.

Фотостудія настільки продумана, що за годину можна сфотографуватися у шести образах (перевірено!).

Тут можна провести фотосесії та зняти відеосюжети для соцмереж, реклами, ЗМІ, сімейних фотоальбомів (список не вичерпний). Зокрема, у “Дзеркалі” є кілька сюжетних залів: темний — без вікон, у лофтовому стилі, з цепами, канатами, шинами; дитячий у рожево-блакитних кольорах; зелений з імітацією трави та дитячими аксесуарами; фотозони для новонароджених із підігрівом підлоги; циклорама з кольоровими фонами, які за потреби опускаються; на стелі є гачки для окремих елементів в повітрі (наприклад, аби підвісити боксерську грушу, гойдалку, полотна, банер, гімнастичні кільця тощо). Є чимало мобільних фонів, зокрема штукатурний, зелений хромокей (до слова, цей фон чи не найлегший для монтажу).

Цікава зона у сільському стилі із сіном, вона підійде для зйомок у вишитому одязі.

Куточок-romantik для сімейних фото обставлений ліжком, дзеркалом.

“A la кабінет” — у модному синьому кольорі. Тут можна вішати свої картини чи фотопортрети. Зокрема художник Олег Лукіян надав свої картини як реквізит. Є мольберт для імітації малювання.

Ретро-куточок зі старими книжками, патефоном, друкарською машинкою, чемоданами…

Так звана гламурзона із сяючими елементами.

До послуг клієнтів доступне професійне обладнання: лампи постійного та імпульсного світла, портретна тарілка, стробоскоп, спеціальний вентилятор, генератор диму, бульбашок, снігу. Є тканинні фони різних відтінків, мобільні штори.

Є можливість орендувати вишукані сукні. Можна приносити і свій реквізит.

Фотостудія “Дзеркало” дружня до тварин, яких теж приносять сюди пофотграфуватися.

У фотостудії працюють професійні фотографи. Можлива виїзна зйомка, приміром, в ресторан, на природу, додому, в пологовий.

У “Дзеркалі” є вишукані подарункові сертифікати на 1 тисячу гривень. Сюди входить 1 година оренди студії, послуги фотографа, обробка фото, кілька хвилинне відео з backstage. Тут можна замовити і персональний фотоальбом з якісних матеріалів у бездоганному виконанні.

На сторінках у соцмережах (Facebook, Instagram) фахівці фотостудії ведуть рубрику з порадами, як правильно позувати для фото та відео. Це відео-уроки від стилістів, моделей, фотографів.

Керівництво фотостудії підтримує соціальні проекти. Зокрема власниця Наталія Янусь робила фотосесії для мешканців дитячого будинку в Тернополі. У “Дзеркалі” фотографували дівчинку, якій необхідно було зібрати велику суму грошей для складної операції на ніжці — завдяки якісним знімкам, які блискавично розійшлися соцмережами, у короткі терміни вдалося зібрати необхідні кошти. Крім цього, сама дівчинка отримала неабияке задоволення від зйомок і мала нагоду розвіятися, забувши про складні обставини.

Днями вийшов друком однойменний глянцевий журнал “Дзеркало”, де висвітлено важливі події Тернополя, історії цікавих людей. Видання безкоштовно розповсюджуватиметься містом, частину тиражу передадуть землякам за кордон — у Польщу, Чехію, Італію, Іспанію, США, Канаду.

У “Дзеркалі” переконані: вдала фотосесія — яка продумана до деталей і обговорена з фотографом. Важливо підготувати відповідний одяг, взуття, макіяж, зачіску, мати скріни з референсами, зразки фото, які б хотіли отримати саме ви, а тоді йти на зйомку. Не маєте часу чи натхення цим займатися — попросіть допомоги фахівця з фотостудії.

“Дзеркало” відчиняється за попереднім записом, тому бронювати свій час тут треба завчасно. У зв’язку з пандемією коронавірусу, хоч залів і чимало, одночасно у “Дзеркалі” може перебувати лише один клієнт (із сім’єю чи групою осіб). Після кожного клієнта відбувається дезінфекція приміщення.

Контактний номер телефону 0983770022. “Дзеркало” у соцмережах: Facebook, Instagram. Адреса: м. Тернопіль, вул. Володимира Великого, 7А (ТЦ “Аляска”, третій поверх).

Обов’язкова умова від фотостудії — мати з собою змінне взуття.

Підготувала Ірина Гайсюль.

Фото зі сторінки “Dzerkalo” у Facebook.