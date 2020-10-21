COVID на Тернопільщині 21 жовтня: 400 людей одужали, 229 нових випадків, 2 смерті

Станом на 21 жовтня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 17963 випадках діагноз лабораторно підтверджений (16670 випадків – дорослі, 1292 випадки – діти), з них 232 летальних (1 випадок житель сусідньої області). Видужало 12805 осіб.

❗️Загалом випадки підтверджено:

– м. Тернопіль – 4947 (3315 одужало, 51 летальних, 1581 продовжують хворіти);

– Бережанський район – 837 (682 одужало, 8 летальних, 147 продовжують хворіти);

– Борщівський район – 880 (511 одужало, 15 летальних, 354 продовжують хворіти);

– Бучацький район – 837 (642 одужало, 16 летальних, 179 продовжують хворіти);

– Гусятинський район – 807 (626 одужало, 12 летальних, 169 продовжують хворіти);

– Заліщицький район – 850 (562 одужало, 18 летальних, з яких 1 жителька Чернівецької обл., яка перебувала на лікуванні в ЦРЛ, 270 продовжують хворіти);

– Збаразький район – 874 (632 одужало, 10 летальних, 232 продовжують хворіти);

– Зборівський район – 444 (356 одужало, 3 летальних, 85 продовжують хворіти);

– Козівський район – 553 (379 одужало, 4 летальних, 170 продовжують хворіти);

– Кременецький район – 1131 (903 одужало, 18 летальних, 210 продовжують хворіти);

– Лановецький район – 473 (393 одужало, 2 летальних, 78 продовжують хворіти);

– Монастириський район – 725 (564 одужало, 10 летальних, 151 продовжують хворіти);

– Підволочиський район – 510 (373 одужало, 4 летальних, 133 продовжують хворіти);

– Підгаєцький район – 199 (125 одужало, 3 летальних, 71 продовжують хворіти);

– Теребовлянський район – 702 (442 одужало, 18 летальних, 242 продовжують хворіти);

– Тернопільський район – 1408 (1018 одужало, 12 летальних, 378 продовжують хворіти);

– Чортківський район – 1239 (891 одужало, 13 летальних, 335 продовжують хворіти);

– Шумський район – 547 (391 одужало, 14 летальних, 142 продовжують хворіти);

За попередню добу:

✅видужало 400 осіб;

✅проведено 1079 досліджень методом ПЛР;

✅підтверджено 229 випадків зараження вірусом COVID-19.

✅зареєстровано 2 летальних випадки: чоловік 60 р. с. Кривче Борщівський район, жінка 72 р. с. Гумниська Теребовлянський район.

🌏Географія поширення нових випадків:

⭕️м. Тернопіль (58 осіб)

⭕️Бережанський район (1 особа):

• м. Бережани – 1

⭕️Борщівський район (18 осіб):

• м. Борщів – 4

• смт Мельниця-Подільська – 3

• смт Скала-Подільська – 1

• с. Більче-Золоте – 3

• с. Стрілківці – 1

• с. Вовківці – 1

• с. Ланівці – 1

• с. Вільховець – 1

• с. Пищатинці – 2

• с. Озеряни – 1

⭕️Бучацький район (3 особи):

• м. Бучач – 2

• с. Бариш – 1

⭕️Гусятинський район (24 особи):

• смт Гусятин – 10

• м. Копичинці – 7

• с. Чабарівка – 3

• с. Вільхівчик – 2

• с. Малі Бірки – 1

• с. Городниця – 1

⭕️Заліщицький район (15 осіб):

• м. Заліщики – 6

• смт Товсте – 3

• с. Касперівці – 1

• с. Добровляни – 2

• с. Бедриківці – 1

• с. Іване-Золоте – 1

• с. Торське – 1

⭕️Збаразький район (2 особи):

• м. Збараж – 2

⭕️Зборівський район (3 особи):

• с. Цебрів – 1

• с. Гаї-Розтоцькі – 1

• с. Ренів – 1

⭕️Козівський район (11 осіб):

• смт Козова – 2

• смт Козлів – 2

• с. Слобідка – 2

• с. Дмухівці – 1

• с. Покропивна – 1

• с. Ценів – 1

• с. Велика Плавуча – 1

• с. Таурів – 1

⭕️Кременецький район (15 осіб):

• м. Кременець – 6

• м. Почаїв – 1

• с. Іква – 1

• с. Великі Бережці – 3

• с. Малі Бережці – 1

• с. Сапанів – 2

• с. Великі Млинівці – 1

️⭕️Лановецький район (8 осіб):

• м. Ланівці – 6

• с. Вишгородок – 1

• с. Козачки – 1

️⭕️Монастириський район (6 осіб):

• м. Монастириська – 1

• с. Доброводи – 2

• с. Ковалівка – 1

• с. Бертники – 1

• с. Гончарівка – 1

⭕️Підволочиський район (11 осіб):

• смт Підволочиськ – 2

• м. Скалат – 1

• с. Новосілка – 1

• с. Качанівка – 3

• с. Оріховець – 2

• с. Староміщина – 1

• с. Хмелиська – 1

⭕️Підгаєцький район (5 осіб):

• м. Підгайці – 2

• с. Старе Місто – 3

⭕️Теребовлянський район (15 осіб):

• м. Теребовля – 8

• смт Дружба – 3

• смт Микулинці – 1

• с. Семенів – 1

• с. Ілавче – 1

• с. Зарваниця – 1

⭕️Тернопільський район (20 осіб):

• с. Красівка – 1

• смт Велика Березовиця – 9

• с. Ігровиця – 1

• с. Гаї-Шевченківські – 1

• с. Козівка – 1

• с. Біла – 2

• смт Великі Бірки – 2

• с. Смиківці – 1

• с. Петриків – 2

️⭕️Чортківський район (10 осіб):

• м. Чортків – 6

• смт Заводське – 1

• с. Біла – 2

• с. Росохач – 1

⭕️Шумський район (4 особи):

• м. Шумськ – 1

• с. Шумбар – 1

• с. Кордишів – 1

• с. Забара – 1