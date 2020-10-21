COVID на Тернопільщині 21 жовтня: 400 людей одужали, 229 нових випадків, 2 смерті
Станом на 21 жовтня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 17963 випадках діагноз лабораторно підтверджений (16670 випадків – дорослі, 1292 випадки – діти), з них 232 летальних (1 випадок житель сусідньої області). Видужало 12805 осіб.
❗️Загалом випадки підтверджено:
– м. Тернопіль – 4947 (3315 одужало, 51 летальних, 1581 продовжують хворіти);
– Бережанський район – 837 (682 одужало, 8 летальних, 147 продовжують хворіти);
– Борщівський район – 880 (511 одужало, 15 летальних, 354 продовжують хворіти);
– Бучацький район – 837 (642 одужало, 16 летальних, 179 продовжують хворіти);
– Гусятинський район – 807 (626 одужало, 12 летальних, 169 продовжують хворіти);
– Заліщицький район – 850 (562 одужало, 18 летальних, з яких 1 жителька Чернівецької обл., яка перебувала на лікуванні в ЦРЛ, 270 продовжують хворіти);
– Збаразький район – 874 (632 одужало, 10 летальних, 232 продовжують хворіти);
– Зборівський район – 444 (356 одужало, 3 летальних, 85 продовжують хворіти);
– Козівський район – 553 (379 одужало, 4 летальних, 170 продовжують хворіти);
– Кременецький район – 1131 (903 одужало, 18 летальних, 210 продовжують хворіти);
– Лановецький район – 473 (393 одужало, 2 летальних, 78 продовжують хворіти);
– Монастириський район – 725 (564 одужало, 10 летальних, 151 продовжують хворіти);
– Підволочиський район – 510 (373 одужало, 4 летальних, 133 продовжують хворіти);
– Підгаєцький район – 199 (125 одужало, 3 летальних, 71 продовжують хворіти);
– Теребовлянський район – 702 (442 одужало, 18 летальних, 242 продовжують хворіти);
– Тернопільський район – 1408 (1018 одужало, 12 летальних, 378 продовжують хворіти);
– Чортківський район – 1239 (891 одужало, 13 летальних, 335 продовжують хворіти);
– Шумський район – 547 (391 одужало, 14 летальних, 142 продовжують хворіти);
За попередню добу:
✅видужало 400 осіб;
✅проведено 1079 досліджень методом ПЛР;
✅підтверджено 229 випадків зараження вірусом COVID-19.
✅зареєстровано 2 летальних випадки: чоловік 60 р. с. Кривче Борщівський район, жінка 72 р. с. Гумниська Теребовлянський район.
🌏Географія поширення нових випадків:
⭕️м. Тернопіль (58 осіб)
⭕️Бережанський район (1 особа):
• м. Бережани – 1
⭕️Борщівський район (18 осіб):
• м. Борщів – 4
• смт Мельниця-Подільська – 3
• смт Скала-Подільська – 1
• с. Більче-Золоте – 3
• с. Стрілківці – 1
• с. Вовківці – 1
• с. Ланівці – 1
• с. Вільховець – 1
• с. Пищатинці – 2
• с. Озеряни – 1
⭕️Бучацький район (3 особи):
• м. Бучач – 2
• с. Бариш – 1
⭕️Гусятинський район (24 особи):
• смт Гусятин – 10
• м. Копичинці – 7
• с. Чабарівка – 3
• с. Вільхівчик – 2
• с. Малі Бірки – 1
• с. Городниця – 1
⭕️Заліщицький район (15 осіб):
• м. Заліщики – 6
• смт Товсте – 3
• с. Касперівці – 1
• с. Добровляни – 2
• с. Бедриківці – 1
• с. Іване-Золоте – 1
• с. Торське – 1
⭕️Збаразький район (2 особи):
• м. Збараж – 2
⭕️Зборівський район (3 особи):
• с. Цебрів – 1
• с. Гаї-Розтоцькі – 1
• с. Ренів – 1
⭕️Козівський район (11 осіб):
• смт Козова – 2
• смт Козлів – 2
• с. Слобідка – 2
• с. Дмухівці – 1
• с. Покропивна – 1
• с. Ценів – 1
• с. Велика Плавуча – 1
• с. Таурів – 1
⭕️Кременецький район (15 осіб):
• м. Кременець – 6
• м. Почаїв – 1
• с. Іква – 1
• с. Великі Бережці – 3
• с. Малі Бережці – 1
• с. Сапанів – 2
• с. Великі Млинівці – 1
️⭕️Лановецький район (8 осіб):
• м. Ланівці – 6
• с. Вишгородок – 1
• с. Козачки – 1
️⭕️Монастириський район (6 осіб):
• м. Монастириська – 1
• с. Доброводи – 2
• с. Ковалівка – 1
• с. Бертники – 1
• с. Гончарівка – 1
⭕️Підволочиський район (11 осіб):
• смт Підволочиськ – 2
• м. Скалат – 1
• с. Новосілка – 1
• с. Качанівка – 3
• с. Оріховець – 2
• с. Староміщина – 1
• с. Хмелиська – 1
⭕️Підгаєцький район (5 осіб):
• м. Підгайці – 2
• с. Старе Місто – 3
⭕️Теребовлянський район (15 осіб):
• м. Теребовля – 8
• смт Дружба – 3
• смт Микулинці – 1
• с. Семенів – 1
• с. Ілавче – 1
• с. Зарваниця – 1
⭕️Тернопільський район (20 осіб):
• с. Красівка – 1
• смт Велика Березовиця – 9
• с. Ігровиця – 1
• с. Гаї-Шевченківські – 1
• с. Козівка – 1
• с. Біла – 2
• смт Великі Бірки – 2
• с. Смиківці – 1
• с. Петриків – 2
️⭕️Чортківський район (10 осіб):
• м. Чортків – 6
• смт Заводське – 1
• с. Біла – 2
• с. Росохач – 1
⭕️Шумський район (4 особи):
• м. Шумськ – 1
• с. Шумбар – 1
• с. Кордишів – 1
• с. Забара – 1