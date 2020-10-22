Роман Заставний публічно підтримав Сергія Надала та партію «Порядок. Відповідальність. Справедливість»

Колишній міський голова Тернополя, відомий ресторатор Роман Заставний публічно підтримав Сергія Надала та його команду – партію «Прядок. Відповідальність. Справедливість». Про це він заявив на своїй офіційній сторінці.

Роман Заставний також оприлюднив світлину, на якій він закликає підтримати Сергія Надала, в кольорах та символіці партії ««Прядок. Відповідальність. Справедливість».

«Дякую Надалу та його команді за тісну співпрацю. Разом з цією командою ми реалізували немало успішних проектів: ремонт шкіл та дитячих садочків, спортивних майданчиків та притулку для тварин. З моєї ініціативи та при підтримці В.Гройсмана за державні кошти (а це більше 50 мільйонів гривень) вдалось реконструювати дамбу Тернопільського ставу, привокзальну площу та вулицю Чорновола. Нам вдалось на декілька кроків наблизити Тернопіль до сучасного та комфортного європейського міста. Разом зробимо більше»,- написав Роман Заставний.