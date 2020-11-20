Музикант гурту TVORCHI Джеффрі Кенні розповів про життя у Тернополі та як знайшов спільну мову з українцями

В Україні живе понад 30 тисяч вихідців з країн Африки. Переважна більшість — студенти, які приїздять повчитися й пожити в іншому культурному середовищі. Нігерійці — друга за чисельністю африканська спільнота в Україні. Про це розповідає Ukraїner.

Цьогоріч до фіналу національного відбору на Євробачення пройшов музичний гурт TVORCHI, який створили українець Андрій Гуцуляк та нігерієць Джеффрі Кенні. Кілька років тому Джеффрі приїхав до України вчитися на медика. І залишився. Він вже 7 років живе в Тернополі.

У Нігерії Джеффрі співав у школі та грав на кларнеті в оркестрі. Переїхавши до Тернополя, він купив гітару та вчився грати по відеоуроках на ютубі. Опанувавши основи, практикувався на вуличній аудиторії.

«Одного разу я побачив незнайомих хлопців, які в центрі міста грали на вулиці. Я підійшов, запитав, чи хтось співає разом з ними. “Хочете, щоб я співав із вами?”. І вони погодилися. Відтоді ми зустрічалися десятки разів і просто грали в центрі», — говорить Джеффрі.

Музикант згадує про ті часи з щирим подивом, бо знайомства на вулиці у чужій країні лякали його. Як і для більшості нігерійців, йому важко давалася соціалізація в Україні. Українці не розуміли англійської, а Джеффрі соромився говорити українською. Він пройшов базовий рівень на курсах, вивчив цифри, букви, навчився читати та писати.

На третьому курсі Джеффрі познайомився з однокурсником Андрієм Гуцуляком. У 2018-2020 роках їхній електронний дует TVORCHI випустив три студійні альбоми, виступив на сценах Тернополя, Львова та Києва і взяв участь у Національному відборі на Євробачення. Так музика допомогла хлопцеві знайти своє місце в Україні.

По приїзді в Україну африканська молодь проходить етап адаптації до клімату, суспільства, продуктів харчування. Деякі, аби швидше увійти в ритм нового, українського, міста, знайомляться з його жителями та активно вчать українську мову. Інші, відчуваючи дискомфорт у незнайомому середовищі, шукають земляків та утворюють спільноти, в яких діляться спогадами про дім.

У Нігерії проживає близько 250 етнічних груп, які відрізняються звичаями, мовою та релігійними переконаннями. Джеффрі переконаний, що, на відміну від Нігерії, в Україні порозумітися один з одним легше, принаймні завдяки єдиній мові. За роки життя в Україні йому вдалося знайти спільну мову з українцями і помітити зміни у суспільстві.

«Десь чотири або п’ять років тому, коли я сюди приїхав, я не відчував, що українці дуже відкриті, якщо чесно. Якби я створював музику тоді, то навряд вона була б такою популярною. Приємно бачити, як сьогодні українці насолоджуються українською музикою, яку виконує не українець. Це показує, що час все змінює», — зазначає Джеффрі Кенні.