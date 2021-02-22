Тернопільську поліцію просять притягнути до відповідальності нападників та замовників замаху на життя Ігоря Турського

Притягнути до відповідальності нападників, організаторів та замовників замаху на життя Ігоря Турського! З таким закликом декілька десятків членів команди «Сила Людей Тернополя», громадські діячі та небайдужі тернополяни вийшли під стіни Головного управління національної поліції в Тернопільській області.

«Три роки ми не можемо добитися справедливого покарання для замовників, організаторів та виконавців нападу. Хоча ми усі чудово розуміємо, що напад стався через громадсько-політичну діяльність Ігоря Турського, який перебуває в опозиції до чинної влади. На жаль, не тільки в Тернополі, а й по усій Україні відбуваються такі напади. Зокрема завтра відбудеться суд по справі Сергія Стерненка – активіста з Одеси, якого двічі намагалися вбити. Сьогодні ж ми прийшли сюди, щоб почути публічно від поліції про успіхи розслідування»,- озвучив під час акції депутат Тернопільської міської ради, член партії «Сила Людей» Іван Ковалик.

Нагадаємо, що напад на Ігоря Турського стався три роки тому, 22 лютого 2018 року, в наслідок чого політику, громадському діячу нанесли серйозне ножове поранення, яке несло загрозу життю потерпілого.

«В той час, коли стався напад, на Ігоря Турського та на мене велася активна інформаційна атака. Нас називали злочинцями через «проплачені» медіа, говорили, що відкрито ряд кримінальних проваджень. І так співпало, що саме в день, 22 лютого 2018 року, ми з Ігорем поверталися від управління поліції з відповідями на запит, в яких було чітко вказано, що жодних проваджень насправді немає і всі ці «статті» – фейки. Далі Ігор прямував до школи №3 забирати сина. І фактично неподалік школи, де бігають діти, відбувся напад. Є відео, як це відбувалося. На початках слідство велося активно, але на якомусь етапі все почало «буксуватися». По факту нікого не затримали. Через рік один з нападників прийшов до поліції з адвокатом та сам зізнався в злочині, але говорити щось більше категорично відмовляється. Як на мене, це просто замилювання очей «цапом-відбувайлом», щоб замести сліди до організаторів та замовника»,- каже депутат міськради, член політради партії «Сила Людей» Іван Сороколіт.

До активістів вийшов заступник начальника обласного управління поліції та запевнив, що слідство триває та збоку поліції саботуватися не буде.