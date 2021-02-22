Кардіолог розповів, як знизити тиск без ліків

Лікар-кардіолог медичного центру «Оксфорд Медікал Тернопіль» назвав способи знизити тиск без лікарських препаратів.

Як розповів фахівець, знизити тиск допоможе контроль ваги, збалансована дієта, обмеження у вживанні солі, а також фізична активність.

«Надмірна вага може викликати порушення сну, яке ще більше підвищує кров’яний тиск», – наголошує лікар.

Також варто відмовитися від кави і алкоголю, продуктів, що містять насичені жири і холестерин і включити в раціон більше фруктів, овочів і нежирних молочних продуктів. Навіть невелике зниження цих компонентів поліпшить стан вашого серця і знизить артеріальний тиск приблизно на 5-6 мм рт.ст. в разі гіпертонії.

Особливу увагу потрібно приділити фізичним навантаженням, це може бути навіть елементарна ходьба, їзда на велосипеді, плавання та інші види спорту.

Серцево-судинні захворювання – найбільша причина передчасної смерті.. Ось чому спеціалісти по всьому світі рекомендують більш уважно ставитись до свого здоров’я та записуватися на консультацію до лікаря-кардіолога при виявленні хоча б одного симптому з перерахованих нижче:

больові відчуття в області серця або за грудиною;

розлади серцевого ритму (відчуття перебоїв чи «завмирання» в діяльності серця, неритмічний пульс та відчуття власного серцебиття);

відчуття відсутності сил, в руці або нозі періодична слабкість;

задишка;

головний біль та раптові запаморочення;

швидкоплинні розлади зору чи мови;

підвищений або понижений артеріальний тиск.

Вчасний запис на консультацію до кардіолога медичного центру дасть Вам змогу виявити на ранніх стадіях проблеми в роботі серця та судин і отримати кваліфіковану допомогу на європейському рівні.

У МЦ «Оксфорд Медікал Тернопіль» працюють досвідчені лікарі-кардіологи, а найсучасніше обладнання дозволяє діагностувати навіть найменше відхилення від норми.

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