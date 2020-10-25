Усі виборчі дільниці на Тернопільщині закрилися, розпочався підрахунок голосів

Голосування на чергових місцевих виборах завершились – о 20:00 усі виборчі дільниці області області закрилися, розпочався підрахунок голосів. Поліцейські забезпечили правопорядок та не допустили суттєвих порушень законодавства під час виборчого процесу.

Станом на 20 годину задокументовано 84 повідомлення про порушення виборчого законодавства Працівники поліції склали 6 адміністративних протоколів за статтями 212-10, 212-23 КУпАП. До єдиного реєстру досудового розслідування злочинів внесено два факти згідно частини першої статті 158-1 та частини 2 статті 158-1 (незаконне використання виборчого бюлетеня). Триває розслідування.

Співробітники поліції продовжують працювати в посиленому режимі до завершення підрахунку голосів та транспортування виборчої документації до територіальних виборчих комісій. Їхні дії спрямовані на дотримання виборчого законодавства, а також недопущення будь-яких провокацій.