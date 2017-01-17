Коли благословлятимуть домівки тернополян та святитимуть воду францисканці з храму Св.Петра
Перед святом Богоявлення Господнього “Погляд” традиційно публікує розклад богослужінь та графік освячення води у Тернопільських храмах. У цій публікації — розклад літургій та водосвяття у церкві Святого Петра УГКЦ, що на вул. Симоненка.
Вівторок 17 січня
17:45 – Сповідь
18:00 – Служба Божа за здоров’я. Молебень до Божого Дитятка
Середа 18 січня (Навечір’я Богоявлення)
6:45 – Сповідь
7:00 – Служба Божа за здоров’я. Вервиця
8:00 – Сповідь
8:15 – Служба Божа за померлих
10:00 – Царські часи
11:00 – Вечірня з Літургією св.Василія Великого. Йорданське водосвяття
Четвер 19 січня (Богоявлення)
6:30 – Служба Божа за здоров’я.
8:00 – Служба Божа за здоров’я. Йорданське водосвяття
10:00 – Служба Божа за здоров’я. Йорданське водосвяття
12:00 – Служба Божа для дітей. Йорданське водосвяття
14:00 – Служба Божа для молоді
18:00 – Служба Божа за парафіян. Вервиця.
20:00 – Служба Божа за здоров’я
П’ятниця 20 січня
6:45 – Сповідь
7:00 – Служба Божа за здоров’я. Вервиця
8:00 – Сповідь
8:15 – Служба Божа за померлих
16:00 – Окроплення домівок Йорданською водою: вул. Вишнівецького і Морозенка.
Субота 21 січня
6:45 – Сповідь
7:00 – Служба Божа за здоров’я. Вервиця
8:00 – Сповідь
8:15 – Служба Божа за померлих
13:00 – ІІ Фестиваль хорів
16:00 – Окроплення домівок Йорданською водою: вул. В.Великого і Курбаса.
За інф. на дошці оголошень церкви.
Розклад богослужінь та освячення води у інших храмах Тернополя дивіться ТУТ.