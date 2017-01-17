Коли благословлятимуть домівки тернополян та святитимуть воду францисканці з храму Св.Петра

Перед святом Богоявлення Господнього “Погляд” традиційно публікує розклад богослужінь та графік освячення води у Тернопільських храмах. У цій публікації — розклад літургій та водосвяття у церкві Святого Петра УГКЦ, що на вул. Симоненка.

Вівторок 17 січня

17:45 – Сповідь

18:00 – Служба Божа за здоров’я. Молебень до Божого Дитятка

Середа 18 січня (Навечір’я Богоявлення)

6:45 – Сповідь

7:00 – Служба Божа за здоров’я. Вервиця

8:00 – Сповідь

8:15 – Служба Божа за померлих

10:00 – Царські часи

11:00 – Вечірня з Літургією св.Василія Великого. Йорданське водосвяття

Четвер 19 січня (Богоявлення)

6:30 – Служба Божа за здоров’я.



8:00 – Служба Божа за здоров’я. Йорданське водосвяття

10:00 – Служба Божа за здоров’я. Йорданське водосвяття

12:00 – Служба Божа для дітей. Йорданське водосвяття

14:00 – Служба Божа для молоді



18:00 – Служба Божа за парафіян. Вервиця.

20:00 – Служба Божа за здоров’я

П’ятниця 20 січня

6:45 – Сповідь

7:00 – Служба Божа за здоров’я. Вервиця

8:00 – Сповідь

8:15 – Служба Божа за померлих

16:00 – Окроплення домівок Йорданською водою: вул. Вишнівецького і Морозенка.

Субота 21 січня

6:45 – Сповідь

7:00 – Служба Божа за здоров’я. Вервиця

8:00 – Сповідь

8:15 – Служба Божа за померлих

13:00 – ІІ Фестиваль хорів

16:00 – Окроплення домівок Йорданською водою: вул. В.Великого і Курбаса.

За інф. на дошці оголошень церкви.

Розклад богослужінь та освячення води у інших храмах Тернополя дивіться ТУТ.