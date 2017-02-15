Поводився агресивно і зухвало, – тернопільські патрульні оштрафували Олександра Башту

Вчора, 14 лютого, депутат обласної ради Олександр Башта потрапив у халепу. Затятого “свободівця” поліцейські затримали прямо під міською радою.

За інформацією патрульної поліції, на вулиці Листопадовій автомобіль Volkswagen Touran порушив правила дорожнього руху, а саме не виконав вимогу знаку 3.21 «В’їзд заборонено».

На прохання інспекторів зупинитися водій не відреагував. Однак охоронцям порядку вдалося його наздогнати. Громадянин доволі агресивно і зухвало поводився. На нього інспектори склали протокол за ст.122-2 (Невиконання водіями вимог про зупинку) та винесли постанову за ст. 122 (Порушення ПДР)