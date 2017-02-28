У Тернопільській лікарні вперше зроблено таку операцію немовляті!

Тернопільській обласній дитячій лікарні вперше зроблено лапароскопічну операцію новонародженому немовляті. За кошти обласного бюджету було закуплено сучасну лапараскопічну стійку, якої до цього часу не було в лікувальному закладі. Новонароджених дітей при потребі оперативного лікування доводилось відправляти в лікувальні заклади сусідніх областей або в Київ.

Зараз наші медики освоїли сучасні технології і готові впроваджувати їх в практику. На сучасному обладнанні будуть працювати не тільки хірурги, а і офтальмологи, лори, травматологи. Завдяки цьому обладнанню, будуть врятовані сотні наших дітей, – ділиться радістю директор департаменту охорони здоров’я Тернопільської ОДА Володимир Богайчук.