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У Тернопільській лікарні вперше зроблено таку операцію немовляті!

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Тернопільській обласній дитячій лікарні вперше зроблено лапароскопічну операцію новонародженому немовляті. За кошти обласного бюджету було закуплено сучасну лапараскопічну стійку, якої до цього часу не було в лікувальному закладі. Новонароджених дітей при потребі оперативного лікування доводилось відправляти в лікувальні заклади сусідніх областей або в Київ.

  • Зараз наші медики освоїли сучасні технології і готові впроваджувати їх в практику. На сучасному обладнанні будуть працювати не тільки хірурги, а і офтальмологи, лори, травматологи. Завдяки цьому обладнанню, будуть врятовані сотні наших дітей, – ділиться радістю директор департаменту охорони здоров’я Тернопільської ОДА Володимир Богайчук.

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