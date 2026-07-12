На Тернопільщині за добу сталося три пожежі та ДТП з трьома потерпілими

Упродовж 11 липня підрозділи ДСНС Тернопільської області ліквідували три пожежі та працювали на місці дорожньо-транспортної пригоди, в якій постраждали троє людей.

Як повідомили в обласному управлінні ДСНС, одна з пожеж виникла у селі Малі Садки Шумської громади Кременецького району. Там загорілося приміщення продуктового магазину на площі 15 квадратних метрів. Вогонь знищив торговельне обладнання, пошкодив холодильник та стелажі. Рятувальникам вдалося запобігти поширенню полум’я та врятувати будівлю магазину.

Ще одна пожежа сталася у Тернополі. Загорілася приватна господарська споруда площею 5 квадратних метрів. Внаслідок пожежі знищено та пошкоджено деревину. Під час гасіння рятувальники врятували сусідню будівлю від вогню.

Також у місті Зборів Тернопільського району горів автомобільний контейнер. Площа займання становила 4 квадратні метри. Полум’я знищило вміст контейнера та пошкодило його облицювання.

Причини виникнення усіх пожеж та розмір матеріальних збитків наразі встановлюють фахівці.

Крім того, надзвичайники виїжджали на місце дорожньо-транспортної пригоди у селі Кам’янки Підволочиської громади на автодорозі М-30. Там зіткнулися автомобілі Volkswagen Jetta, Skoda Octavia та Ford Escape.

Унаслідок аварії травмувалися троє осіб, серед яких неповнолітня пасажирка. Усіх потерпілих госпіталізували до медичних закладів.

Рятувальники забезпечили пожежну безпеку на місці ДТП та допомогли медикам транспортувати постраждалих.

У ДСНС закликають жителів області дотримуватися правил пожежної безпеки, а водіїв — бути уважними за кермом, не перевищувати швидкість та дотримуватися безпечної дистанції на дорогах.