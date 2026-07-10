Делегація з Бережан відновила вигляд понівеченої могили Богдана Лепкого у Кракові

Делегація Бережанської міської ради, яка прямувала до польського міста-партнера Лобез, відвідала місце поховання видатного уродженця Бережанщини Богдана Лепкого на Раковицькому цвинтарі в Кракові. Під час візиту представники громади зафіксували факт наруги над пам’яттю письменника та встановили тимчасову копію викраденого барельєфа.

До складу делегації увійшли секретар Бережанської міської ради Ірина Загнійна, секретар виконавчого комітету Петро Гончар, заступники міського голови Степан Кухарук та Валерій Бабуч.

На місці вони побачили, що з надгробка Богдана Лепкого невідомі викрали металевий барельєф. Щоб хоча б частково відновити вигляд меморіалу, представники Бережанської громади встановили тимчасову двовимірну копію (2D) знищеного елемента пам’ятника.

Як повідомлялося раніше, акт вандалізму на могилі українського письменника стався на Раковицькому цвинтарі у Кракові. Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий назвав інцидент свідомою провокацією, спрямованою на погіршення українсько-польських відносин.

Генеральне консульство України в Кракові вже звернулося до місцевої поліції, адміністрації цвинтаря та органів влади з вимогою провести розслідування, встановити винних, повернути або відтворити викрадений барельєф та посилити охорону меморіалу.

Водночас з’явилася інформація, що тернопільський художник готовий безкоштовно допомогти у відновленні пам’ятника видатному українцю.